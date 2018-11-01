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Burun estetiği ameliyatı için girdi cenazesi çıktı

Diyarbakır'da burun estetiği için ameliyat masasına yatan Erdi Öztürk, beyin damarlarında görülen anevrizma adı verilen baloncuk kanama yapınca komaya girdi 5 gün sonra hayatını kaybetti.

DHA | 01.11.2018 - 17:48..
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Diyarbakır'da burun estetiği için ameliyat masasına yatan Erdi Öztürk, beyin damarlarında görülen anevrizma adı verilen baloncuk kanama yapınca komaya girdi. Yürüyerek hastaneye giren Öztürk, 5 gün sonra yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kazanamadı.

BALONCUK KANAMA YAPTI

​Bismil ilçesinde yaşayan Erdi Öztürk, buruk estetik ameliyatı olmak için 25 Ekim günü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Öztürk, ameliyata alındı. Ameliyat sırasında Öztürk'ün beyin damarlarında görülen ve anevrizma adı verilen baloncuk kanama yapınca komaya girdi. Acil Yoğun Bakım ünitesine kaldırılan Erdi Öztürk, 5 gün sonra 30 Ekim'de yaşamını yitirdi.

Burun estetiği ameliyatı için girdi cenazesi çıktı

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Hastanede yapılan otopsisinin ardından Erdi Öztürk'ün cenazesi, dün ailesi tarafından alınarak Bismil ilçesine bağlı Sarıbudak köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

HASTANE YETKİLİLERİ AÇIKLAMA YAPMADI

Hastane yönetimi konu ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Öztürk'ün beynindeki anevrizmadan kendisinin de haberdar olmadığı ve bunun ancak emar çekimi sırasında ortaya çıkabileceği belirtildi.

Burun estetiği ameliyatı için girdi cenazesi çıktı

ANEVRİZMA NEDİR

Anevrizma, atardamarın zayıf bir noktasının genişleyerek balonlaşmasıdır. Beyin damarlarında görülen ve anevrizma adı verilen baloncuklar, kanama yaptığı takdirde yüksek oranda ölüm ve sakatlık riski taşır. Gelişen tıp teknolojisi sayesinde anevrizma tedavisi çoğu kez açık ameliyata gerek kalmadan, neşter kullanılmadan, kasıktan bir kateterle girilerek tedavi edilebiliyor.

Burun estetiği ameliyatı için girdi cenazesi çıktı

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