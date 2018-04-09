Burun estetiğinde ses dalgalı tedavi

Burun ameliyatları sonrasında göç çevresinde oluşan şişlik, morluk ve ağrılar, ses dalgalarının kullanıldığı piezo cerrahisi ile kabus olmaktan çıkıyor. Bu yöntemle burnun kemik dokusu kırılmadan şekillendirilirken, hastalar hızla iyileşerek normal hayatlarına dönebiliyor.

KÂBUS OLMAYACAK

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ertan Günal, burun estetiği ameliyatları sonrası göz çevresinde oluşan tampon, şişlik, morluk, ağrı gibi sorunların Piezo cerrahisiyle artık kabus olmaktan kurtulduğunu söyledi.

Uzun süren cerrahi operasyonların aksine ses dalgaları ile kısa sürede mükemmel bir burna kavuşmanın mümkün olduğunu anlatan Günal, uygulamanın burun estetiğinde devrim niteliğinde görüldüğünü de kaydetti. Günal, "Tıp alanında teknolojinin hızla gelişmesi sonucu ortaya çıkan Piezo burun estetiği ile burnun kemik dokusu kırılmadan şekillendiriliyor ve çevredeki damar yapıları zarar görmediği için ameliyat sonrası hastalar sıkıntı yaşamıyor, hızlı bir şekilde iyileşip normal hayatlarına kısa sürede dönebiliyor” dedi.

HIZLI İYİLEŞME SÜRECİ

Op. Dr. Ertan Günal, burun estetiği (Rinoplasti) ameliyatı hastaların en çok merak ettiği konunun ameliyat sonrasındaki iyileşme süreci olduğunu vurgulayarak, "Burun estetiği (Rinoplasti) ile ilgili son yıllardaki en önemli değişiklik Piezo olarak adlandırılan ultrasonun oluşturduğu bir enerji ile kemiğe şekil veren bir cihazın kullanımıyla olmuştur. Piezo sistemi deri ve kıkırdaklara zarar vermeden, oldukça ince bir şekilde burun kemiğinde kesme ve şekillendirme yapmamıza izin veren ve ses dalgalarıyla çalışan bir cihazdır.Burun estetiği ameliyatlarının nerdeyse tamamında burun kemiklerine de müdahalelerde bulunulur. Piezo’da 3 boyutlu ses dalgaları kullanılarak kesme ve törpüleme işlemleri yapılır. Piezo, çevre, yumuşak doku ve damarları kesmeyerek sadece kemik dokuyu kesecek şekilde dizayn edilmiştir. Bu da Piezo cihazının cerraha sağladığı en önemli artılarındandır. Dolayısı ile Piezo cerrahisi ile damar ve yumuşak doku hasarlanması ciddi miktarda daha az olduğundan ameliyat sonrası şişlik ve morluklar oldukça az miktarlarda görülmektedir. Bu da hastaya sağladığı en önemli artı olarak belirtilebilir. Kemik kesileri direk görüş altında yapılır ve Ultrasonik Piezo cihazının Rinoplastiye özel uçlar sayesinde kemik kesileri çok düzgündür. Burun kemiklerinde tam istenilen yerde özellikte hassas kesiler yapılırken cerraha ve hastaya avantajlar sağlamaktadır.Burun sırtı ve burun kökündeki ameliyat sonrası çıkıntı ve düzensizlik ihtimali de azalmaktadır" şeklinde konuştu.