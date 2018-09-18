Buse Narcı: Özcan da Sinan da yanlış

Oyuncu Buse Narcı, daha önce aşk yaşadığı Özcan Deniz ve Sinan Akçıl’ın yanlış seçimler olduğunu söyledi.

"ÜZERİMDE UĞURSUZLUK VAR"

Milliyet'te yer alan habere göre, Oyuncu “Her kadının başına gelebiliyor ama ben biraz fazla yaşadım. Üzerimde uğursuzluk var. Bundan sonra işime, okuluma, aileme ve köpeklerime odaklanacağım. Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yermiş. Artık sıcak süt bile içmiyorum” şeklinde konuştu.

"ROMANTİĞİM"

Narcı, “Hayal kırıklıklarınız oldu mu?” sorusuna ise, “Zaten en başında nelerin olabileceğini kestirebiliyorum. Romantiğim, belki de tüm bunlar bu yüzden olabilir” yanıtını verdi. Bu sene ekrana ara verdiğini söyleyen oyuncu, “Sadece sinema yapmayı düşünüyorum. Diziler çok zaman aldığı için okulumu bitiremiyorum” dedi.