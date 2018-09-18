taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.36045
Euro
7.4378
Altın
1199.775
Borsa
95139.17
Gram Altın
244.743

Buse Narcı: Özcan da Sinan da yanlış

Buse Narcı, hayal kırıklığıyla biten Özcan Deniz ve Sinan Akçıl ilişkileri için konuştu.

Haber Merkezi | 18.09.2018 - 11:05..
  1. Haberler
  2. Magazin

Buse Narcı: Özcan da Sinan da yanlış

Oyuncu Buse Narcı, daha önce aşk yaşadığı Özcan Deniz ve Sinan Akçıl’ın yanlış seçimler olduğunu söyledi.

"ÜZERİMDE UĞURSUZLUK VAR"

Milliyet'te yer alan habere göre, Oyuncu “Her kadının başına gelebiliyor ama ben biraz fazla yaşadım. Üzerimde uğursuzluk var. Bundan sonra işime, okuluma, aileme ve köpeklerime odaklanacağım. Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yermiş. Artık sıcak süt bile içmiyorum” şeklinde konuştu.

"ROMANTİĞİM"

Narcı, “Hayal kırıklıklarınız oldu mu?” sorusuna ise, “Zaten en başında nelerin olabileceğini kestirebiliyorum. Romantiğim, belki de tüm bunlar bu yüzden olabilir” yanıtını verdi. Bu sene ekrana ara verdiğini söyleyen oyuncu, “Sadece sinema yapmayı düşünüyorum. Diziler çok zaman aldığı için okulumu bitiremiyorum” dedi.

Buse Narcı: Özcan da Sinan da yanlış

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya: Uçağımızı Suriye yanlışlıkla düşürdü

Rusya: Uçağımızı Suriye yanlışlıkla düşürdü

121
Rus askeri uçağı Akdeniz üzerinde kayboldu

Rus askeri uçağı Akdeniz üzerinde kayboldu

45
EDS cezalarının kapsamı genişletilecek

EDS cezalarının kapsamı genişletilecek

236
Emrah Karaduman Aleyna Tilki'yi ağlattı

Emrah Karaduman Aleyna Tilki'yi ağlattı

142
Terörist Yusuf Nazik itiraflarda bulunuyor

Terörist Yusuf Nazik itiraflarda bulunuyor

61
Yerli mallarda ayırt edici işaret olacak

Yerli mallarda ayırt edici işaret olacak

209
Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisi uzun sürmedi

Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisi uzun sürmedi

244
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM