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Buse Narcı: Sinan'a Yunan heykelim diye sesleniyorum

Sinan Akçıl ile yeni bir birlikteliğe yelken açan Buse Narcı, her şeyin yolunda olduğunu söylerken popçuyla arasında geçen diyaloglardan bahsetti.

Haber Merkezi | 31.07.2018 - 08:08..
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Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla adını duyuran oyuncu Buse Narcı'nın, geçtiğimiz hafta Sinan Akçıl ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Bu konuda sessizliklerini koruyan ikiliden ilk itiraf Buse Narcı’dan geldi.

"YENİ BİR İLİŞKİ AMA MUTLUYUZ"

İstinyepark’ta kameralara yansıyan Buse Narcı, aşk haberlerinin sorulması üzerine "Çok yeni bir ilişkimiz var ama güzel gidiyor. Mutluyuz" açıklamasını yaptı.

Ardından Buse Narcı, "Sinan benim Yunan heykelim, ben ona öyle sesleniyorum" diyerek erkek arkadaşına olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Buse Narcı: Sinan'a Yunan heykelim diye sesleniyorum

Buse Narcı: Sinan'a Yunan heykelim diye sesleniyorum

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