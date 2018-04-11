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Buse Terim: Daha doğurmadım

İkinci çocuğuna hamile olan Buse Terim, hamileliğiyle ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 13:53..
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Buse Terim: Daha doğurmadım

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Galatasaray’ın Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim, doğum için Amerika’ya uçtu. Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğumun bir hafta sonra gerçekleşeceğini duyurdu.

Karnı burnunda bir şekilde Amerika’ya giden Terim’in doğum yaptığına dair söylentilerin artması üzerine sosyal medya hesabından henüz doğum yapmadığına dair bir paylaşımda bulundu.

"DAHA DOĞURMADIM MERAK ETMEYİN"

Doğumun bir hafta sonra gerçekleşeceğini söyleyen Buse Terim, paylaşımına; "Daha doğurmadım merak etmeyin. 38. haftadayım. Haftaya sezaryen tarihim var. O zamana kadar bir sıkıntı olmazsa daha 1 haftamız var. Doğurunca haber vereceğim, söz" notunu düştü.

Buse Terim: Daha doğurmadım

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