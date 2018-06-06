Buse Terim eleştirilere cevap verdi

Buse Terim 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile evlenmiş, 2016 yılında kızı Nil'i dünyaya getirmişti. Terim geçtiğimiz nisan ayında ikinci kez anne oldu ve Naz doğdu.

"İÇİMİ DÖKMEK İSTEDİM"

Henüz 50 günlük anne olan Buse Terim, fiziğini eleştirenlere sosyal medya hesabından yanıt verdi; "Bugün saçımdaki ilk beyazı gördükten sonra biraz size içimi dökmek istedim. Burada var olmaya başladığım günden beri fiziksel görüntüm hakkında yorum yapanlara kısaca bir son 3 senemi özetlemek istiyorum.

"BEBEĞİM 6 AYLIKKEN HAMİLE OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

26 yaşında yani bundan 2 sene önce ilk kızımı doğurdum, onu 6 ay emzirdim, tam büyütme safhasına geçmişken yeniden hamile olduğumu öğrendim, sil baştan henüz hormonlarım kendini toparlamamışken aynı yola yeniden girdim.

"BANA YARDIM EDENLER VAR"

Hamilelik uzaktan çok eğlenceli gözükse de bir kadın için tamamen değişim demektir. Ben bu değişimi 1 sene arayla iki kez yaşadım. İkinci kızımı 50 gün önce kucağıma aldım, şu anda onu da emziriyorum. Sizin için uzaktan çok şahane gözüken o hayatımın içerisinde bir yandan kendi kurduğum işimi yürütmeye, benimle birlikte çalışan 10 tane genç arkadaşım için para kazanmaya ve üretmeye çalışıyorum. Elbette bana yardım edenler var ama 28 yaşında bu kadar yakın iki çocuk annesi olmak ve bu süreçte hep ayakta kalıp hem evimi, hem işimi, hem çocuklarımı hemde tüm hayatımı idare etmek hiç kolay olmuyor bazen. Biz kadınların hayat boyu omuzlarında taşıdığı yükler hep ağır değil mi zaten? Hiç birimizin hayatı dışarıdan göründüğü gibi değil ve hiç birimiz özellikle kadınlar bu mecrada acımasızca yorum yapılmayı hak etmiyoruz. Yeni çıkacak beyazlarıma ve size sevgilerimle..."