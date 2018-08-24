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Buse Varol-Alişan çifti bayramı Bodrum'da geçiriyor

Bodrum’da sahne alan Alişan’ı dinlemeye gelen oyuncu eşi Buse Varol, kocasının hiç cimri olmadığını söyledi.

İHA | 24.08.2018 - 09:28..
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Kurban Bayramı'nda Bodrum’da bir otelde sahne alan Alişan, tatilcilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Alişan sahnede bir an olsun yerinde durmadı.

Buse Varol-Alişan çifti bayramı Bodrum'da geçiriyor

Slow parçalarla şarkılarına başlayan Alişan, daha sonra hareketli parçalarıyla sevenlerini coşturdu. Alişan’ın hayranlarının yanı sıra izlemeye gelenler arasında 4 aylık hamile olan eşi Buse Varol’da yerini aldı.

"HİÇ AŞERMİYORUM"

Konser başladıktan sonra gelen Buse Varol trafik yoğunluğundan konsere geciktiğini söyleyerek “Hamileliğim iyi gidiyor. Bugün biraz fazla yiyince yemeği göbeğimiz çıktı biraz. Hiç aşermiyorum, gördüğüm zaman canım çekiyor. Öyle bir şeyler canım istemiyor görmeden. Keşke aşersem de göndersem evden bir şeyler almaya” ifadelerini kullandı.

Buse Varol-Alişan çifti bayramı Bodrum'da geçiriyor

"DOĞUMA 1 AY KALA ÇALIŞMAYI BIRAKACAĞIM"

4 aylık hamile olan Varol, doğuma 1 ay kalaya kadar çalışmaya devam edeceğini söyleyerek “Yapımcı ile ilk konuştuğumuz gibi ilerlemedi. Daha sonra karşılıklı oturup konuştuk. İstemedim ve bir uyuşmazlığımız oldu. Hamilelik nedeninden dolayı değil, sete gidiyorum haftaya. Dizi başlıyor, zaten sezon finali yapmıştık. Haftaya setteyim. Ben kendimi hiç hamile gibi hissetmiyorum. İnşallah öyle de hissetmem. Oturmayı sevmiyorum, hep hareket halinde olmak istiyorum. Seti de, işimi de seviyorum. Doğuma kadar inşallah sete giderim diyorum. Eğer bir aksilik olmazsa doğumdan 1 ay önceye kadar gideceğim sete” şeklinde konuştu.

Buse Varol: Alişan cimri biri değil VİDEO

"HİÇ CİMRİ DEĞİL EŞİM"

Gazetecilerin 'Alişan cimri midir' sorusuna ise Buse Varol, “Vallahi Alişan cimri değil. Hiç cimri değil eşim. Bayramın 1’inci günün bize ayırıyor, geri kalan günler çalışıyor” dedi

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