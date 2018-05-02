Buse Varol ve Alişan'ın imam nikahı kıyıldı

Dostlar Mahallasi dizinde tanışan ve birbirlerine aşık olan Alişan ile Buse Varol 6 Mayıs Pazar günü bir otelde gerçekleşecek düğün töreni ile evlenecek.

ÖNCE SOHBET SONRA NİKAH

Çift dün Nihat Hatipoğlu ile bir araya geldi, buluşmanın fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı. İmam nikahı kıydırdıkları iddia edilen çift, konuyla ilgili olarak "Buluşup sohbet ettik. İmam nikahı bugün gün içinde kıyılacak" dedi.

Düğünden önce imam nikahı yaptırmalarına tepki gösterenlere de cevap veren Buse Varol, "Size ne yahu size ne" dedi.