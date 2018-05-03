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Bush'a ayakkabı fırlatan gazeteci milletvekili adayı oldu

ABD Başkanı George W. Bush’a 2008’de Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile yaptığı basın toplantısında ayakkabı fırlatan gazeteci, Irak Parlamentosu'na seçilebilmek için aday oldu.

İHA | 03.05.2018 - 10:54..
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Irak doğumlu gazeteci Muntazar el-Zeydi, zamanın Irak Başbakanı Maliki ile birlikte basın toplantısı yaptığı sırada Bush’a ayakkabı fırlattı.

Bush, atılan ayakkabıyı görüp kafasını yana çekerek ayakkabının kendine isabet etmesini önledi. Bush, bu hareketin bir kimsenin dikkati kendi üzerine çekme yöntemi olduğunu söyledi.

Bush'a ayakkabı fırlatan gazeteci milletvekili adayı oldu

2011 YILINA KADAR ÜLKE DIŞINDA YAŞADI

2008’de, 'ülkeyi ziyaret eden bir devlet başkanına saldırmak' suçundan 9 aylık hapis cezası alan ve 2009 yılında iyi halden salıverilen Muntazar el-Zeydi, 2011 yılına kadar ülke dışında yaşadı.

Muntazar el-Zeydi’nin, Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılacak başbakanlık, başkanlık ve parlamento seçimi için milletvekilliğine adaylığını koyduğu belirtildi.

Bush'a ayakkabı fırlatan gazeteci milletvekili adayı oldu

MAZLUMUN YANINDA OLACAĞIM

Muntazar el Zeydi, adaylığını Twitter hesabında yayımladığı bir video görüntüsüyle açıkladı. Zeydi açıklamasında özetle şöyle konuştu: “Sevgili Iraklı kardeşlerim. Uzun seneler ülkemden ayrı olarak yaşadıktan sonra memleketim Irak’a kesin dönüş yaptım. Şimdi, Islah için Yürüyüş Hareketi listesinden milletvekilliğine adaylığımı koydum. Bildiğiniz gibi zalimlere karşı mazlumun yardımcısı olacağım.”

Bush'a ayakkabı fırlatan gazeteci milletvekili adayı oldu

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