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Büşra Pekin- Ersay Üner çifti ev satın aldı

Evlenme kararı alan ünlü çift, iki katlı villa için 2 milyon lirayı gözden çıkarttı.

06.03.2017 - 09:00
  1. Haberler
  2. Emlak

Bu yaz evlenmeye karar veren Büşra Pekin ve sevgilisi Ersay Üner Göksu Evleri’nden iki katlı villa satın aldı.

Büşra Pekin- Ersay Üner çifti ev satın aldı

2 MİLYON LİRAYI GÖZDEN ÇIKARDILAR

Düğün hazırlıklarına başlayan çiftin, yazın dünyaevine girecekleri öğrenildi. Anadolu Yakası’nda iki katlı bir villa satın alan ikili, 2 milyon TL’yi gözden çıkardı.

Büşra Pekin- Ersay Üner çifti ev satın aldı

TATLI BİR TELAŞ YAŞIYORLAR

Tadilat çalışmalarına başlayan sevgililer, hem iç dekorasyonu hem de binanın dışını yeniliyor. 1.5 ayda tamamlanması planlanan inşaatla yakından ilgilenen çift, boş zamanlarını villada geçiriyor. Bir yandan da mobilya bakan ikili, tatlı bir telaşın içine girdi.

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