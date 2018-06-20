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'Bütün paralar sanal olacak'

Goldman Sachs destekli şirketin CEO’su, gelecekte bütün yasal paraların kripto para birimlerine dönüşeceklerini söyledi.

DHA | 20.06.2018 - 05:19..
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Goldman Sachs destekli start-up şirketi Circle CEO’su Jeremy Allaire, CNBC’ye verdiği bir röportajda, “Bütün yasal para birimleri bir gün kripto para birimi olacak, bu noktadan sonra bu durum kaçınılmaz görünüyor” dedi.

Allaire’in ortak kurucusu olduğu ve blok ziciri teknolojisiyle müşterilerin birbirlerine ücretsiz para göndermesine olanak sağlayan Circle, bu sene Poloniex isimli kripto para birimi borsasını satın alarak ilk kazancını elde etti.

USD COİN PROJESİ

Circle son hamlesinden sonra, dolar kuruna sabit “USD Coin” isminde bir kripto para birimini piyasa sürmek istediğini duyurdu. Şirkete göre yeni proje, blok zinciri teknolojisi yoluyla dolarla yapılan işlemlerin hızlandırılarak çoğu kripto para biriminde görülen dalgalanmanın önlenmesini hedefliyor.

Allaire, kripto para biriminin CENTRE adında açık kaynaklı bir platformda oluşturulduğunu ve finansal enstitüler ve diğer şirketlerin de söz konusu platforma katılımının hedeflendiğini söyledi.

Allaire ayrıca USD Coin’in yaygın finansal işlemleri, kripto para birimleri ve blok zinciri teknolojisi dünyasına tanıtmayı amaçladığını vurguladı.

Allaire şöyle konuştu:

“Sabit kripto para birimlerinin (stablecoin) kripto para birimlerinin yeraldığı küresel ve dijital bir ekonominin çekirdeğini oluşturacağını düşünüyoruz. Biz şu an finansal endüstride yepılması gerekenleri kripto para birimlerinin kabul edildiği altyapıya entegre etmeye çalışıyoruz.”

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