'Büyük alalım seneye de giyer' diyemiyorsanız dikkat

Çocuklarda fiziksel gelişme geriliğinin en önemli nedenlerinden birinin bağırsak parazitleri olduğu belirtiliyor. Aileler tarafından çok sık fark edilmeyen bu hastalık, tedavi edilmezse büyük problemler yaratabiliyor.

BAĞIRSAK PARAZİTİ

Bağırsak parazitleri çoğunlukla gözle görülemeyen yumurtaların ağızdan alınarak, gözle görülen kurtçuklara dönüşmesi anlamına geliyor. Daha sonra bu kurtçuklar, sindirim sisteminde yaşamaya başlıyor ve enfeksiyona neden oluyor. Bağırsak parazitleri tedavi edilebilen ancak bazen de tekrarlayabilen bir hastalık olduğundan ebeveynlerin oldukça dikkatli olması gerekiyor.

HASTALIK BELİRTİLERİ

Uyku sırasında ağızdan salya gelmesi, çocukta sürekli olarak bulantı ve kusma görülmesi, çocuğun şiddetli karın ağrısı çekmesi, çocukta iştahsızlık ve halsizlik, çocuğun yetersiz kilo alması veya aniden kilo vermesi gibi belirtileri olan hastalığın ciddi sağlık problemlerine sebep olabileceği öngörülüyor.

UZMAN HEKİME BAŞVURUN

Parazitin cinsine bağlı olarak; kansızlık, karaciğer ve dalakta büyüme, bağırsakta tıkanma, deride döküntüler, astım, büyümede gecikme ve ayrıca ağır organ hasarları bile yaşanabiliyor. Bu nedenle çocukta hastalık ile ilgili belirtiler görülüyorsa, gecikmeden uzman bir doktora gösterilmesi gerekiyor.

TEDAVİ ŞEKLİ

İlk önce parazit türünün tespit edilmesi gerekiyor. Çünkü kullanılacak ilacın dozu da parazite göre farklılık gösterebiliyor. Tedavi süresi parazitlerin direnç değişikliğine göre uzuyor veya kısalabiliyor. Çocukla birlikte diğer aile üyelerinin de tedavi edilmesi süreç boyunca gerekli görülüyor. Özellikle kıl kurdu gibi parazitler söz konusuysa ailede herhangi bir bulgu görülmese dahi herkesin tedavi edilmesi gerekiyor.

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN PARAZİT ÇEŞİTLERİ

Kıl kurdu, kamçı kurdu, yuvarlak solucanlar, tenya, amip, giardia ve çengelli kurtlar çocuklarda görülen parazit şekilleri olarak ortaya çıkıyor.

ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Uzmanlara göre hastalık öncesi sonrasında alınabilecek önlemler şu şekilde sıralanıyor:

“Çiğ olarak yenilen meyve ve sebzeler iyi yıkanmalıdır. İçilen suların temiz olduğundan emin olunmalıdır veya su kullanılmadan önce kaynatılmalıdır. Çocuklara yemek hazırlarken eller güzelce yıkanmalıdır. Çocuklara tuvaletten sonra, yemek yemeden önce, dışarıda oynadıktan sonra ellerin yıkanması alışkanlığı kazandırılmalıdır. Az pişmiş et yenilmemelidir. Çocuklar toprakta çıplak ayakla gezmemelidir. Parazit yumurtaları tırnak aralarında bulunabildiğinden tırnaklar düzenli kesilmelidir. Anne sütüyle beslenme koruyucudur. Bu nedenle bebekler ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmelidir.”