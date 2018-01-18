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Büyük beden giysilere talep giderek artıyor

Büyük beden giysi satışı yapan mağazaların satışların her geçen sene biraz daha arttığı ortaya çıktı.

İHA | 18.01.2018 - 11:38..
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Günümüzde hızla sayıları artan büyük beden giyim mağazaları, kilolu insanlara umut olmaya devam ediyor. Giyecek elbise bulmakta sıkıntı yaşayan insanlar için 8-9 XL bedene kadar elbise ve kaban satışı yapan işletmelere talep her geçen gün biraz daha artıyor.

Eskişehir'de özel bir giyim mağazasında satış temsilcisi olarak görev yapan Levent Köksoy, normal bedenlere kıyasla büyük bedenlerin daha çok satıldığını söyledi.

Büyük beden giysilere talep giderek artıyor

"KADINLARDAN ÇOK ERKEKLER ALIYOR"

Büyük beden satışı yapan işletmelere gelecekte ilginin daha da artacağını belirten Köksoy, "Büyük beden çok soruluyor. Herhalde Türkiye’de çok kilolu insanlar olduğu için böyle. Biz de XL bedenden 62 bedene kadar var. 7 XL bile var. Hep büyük beden istiyorlar. Bizim Türk erkeklerimiz genellikle kilolu, kemikleri yapılı olduğu için. Bazı kesimleri de dar yapıyorlar. Ondan dolayı da biraz kaynaklanıyor. Ama dediğim gibi genellikle hep geniş beden arıyorlar. Geniş bedeni ben daha çok satıyorum. 8 XL bedene kadar da kaban var. O da 64 bedene falan denk geliyor. Küçük bedenden daha çok büyük beden satıyoruz. Kadınlar biraz daha küçük beden giyiyor. Erkeklere büyük beden çok satıyoruz. Bursa’dan Adapazarı’ndan geliyorlar büyük beden için. Bulamıyorlar. Her tarafta yok. Hele 8-9 XL kimse yapmıyor." şeklinde konuştu.

Büyük beden giysilere talep giderek artıyor

"ÇOK FAZLA BİR FİYAT FARKI YOK"

İnsanlarda, büyük bedenlerin pahalı olduğuna dair bir algı oluştuğunu, ancak bunun gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Köksoy, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Normal bedenlerle aralarında fazla bir fiyat farkı yok. Hemen hemen aynı. 20-30 liralık bir fark oluyor. Daha fazlası olmaz. Aslında örneğin, 2 numara ile 8 numara arasında dünya kadar kumaş farkı var, ama onu yansıtmıyorlar pek. 140-150 kiloya 8 XL oluyor kaban için. Gömlekte de çok sıkıntı var. Her işletme yapmıyor. Tişörtte de aynı durum var. Niye zayıflara göre var da bize yok diyenler çok."

Büyük beden giysilere talep giderek artıyor

Büyük beden giysilere talep giderek artıyor


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