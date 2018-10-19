taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.63915
Euro
6.45905
Altın
1227.285
Borsa
97215.4
Gram Altın
222.179

Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal sergisi açıldı

Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal adlı serginin açılış töreni, TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla sanatseverlerin hizmetine sunuldu.

Haber Merkezi | 19.10.2018 - 11:15..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

İzmir'de Folkart Galeri'nin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar hiç görülemeyen fotoğrafları, kullandığı özel eşyaları, yazdığı mektuplarından oluşan Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal adlı serginin açılış töreni, TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla açıldı.

Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal sergisi açıldı

ARA GÜLER ÜZÜNTÜSÜ

Fikirden sergileme aşamasına kadar emeği geçen herkese teşekkür eden Yıldırım, foto muhabir Ara Güler'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu aktardı.

Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal sergisi açıldı

EN KAPSAMLI ATATÜRK GALERİSİ

Büyük Önder Atatürk'ün bir konuşmasında, "Sanatkar, toplumda uzun çalışma ve çabalardan sonra alnında ışığı hisseden insandır" ifadesini kullandığını hatırlatan Yıldırım, "Atatürk'ün tarifine uygun sanatçılar tarafından hazırlanan ve şu anda açılışını yapmakta olduğumuz sergiyi bir kat daha önemli hale getiriyoruz. Fotoğraf zamanın en güçlü şahidi olmuştur. Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Atatürk fotoğraflarını görme fırsatımız olacak" dedi.

24 ŞUBAT 2019'A KADAR ZİYARETE AÇIK OLACAK

Yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan, başta Eriş Ülger ve Fahri Özdemir olmak üzere birçok özel koleksiyondan derlenerek hazırlanan sergi 24 Şubat 2019'a kadar açık kalacak.

Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal sergisi açıldı

Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal sergisi açıldı

Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal sergisi açıldı

Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal sergisi açıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan: Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var

Ahmet Hakan: Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var

66
Tutuklanan Alman şarkıcı ağlayarak savunma yaptı

Tutuklanan Alman şarkıcı ağlayarak savunma yaptı

90
2019 ÖTV zamları

2019 ÖTV zamları

702
HDP'li başkanın PKK'lı oğlu öldürüldü

HDP'li başkanın PKK'lı oğlu öldürüldü

61
Danıştay'ın öğrenci andı kararına tepki

Danıştay'ın öğrenci andı kararına tepki

160
Kemal Kılıçdaroğlu Londra'ya gitti

Kemal Kılıçdaroğlu Londra'ya gitti

85
Danıştay'da birileri seçim arifesinde ne planlıyor

Danıştay'da birileri seçim arifesinde ne planlıyor

179
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM