Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal sergisi açıldı

İzmir'de Folkart Galeri'nin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar hiç görülemeyen fotoğrafları, kullandığı özel eşyaları, yazdığı mektuplarından oluşan Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal adlı serginin açılış töreni, TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla açıldı.

ARA GÜLER ÜZÜNTÜSÜ

Fikirden sergileme aşamasına kadar emeği geçen herkese teşekkür eden Yıldırım, foto muhabir Ara Güler'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu aktardı.

EN KAPSAMLI ATATÜRK GALERİSİ

Büyük Önder Atatürk'ün bir konuşmasında, "Sanatkar, toplumda uzun çalışma ve çabalardan sonra alnında ışığı hisseden insandır" ifadesini kullandığını hatırlatan Yıldırım, "Atatürk'ün tarifine uygun sanatçılar tarafından hazırlanan ve şu anda açılışını yapmakta olduğumuz sergiyi bir kat daha önemli hale getiriyoruz. Fotoğraf zamanın en güçlü şahidi olmuştur. Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Atatürk fotoğraflarını görme fırsatımız olacak" dedi.

24 ŞUBAT 2019'A KADAR ZİYARETE AÇIK OLACAK

Yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan, başta Eriş Ülger ve Fahri Özdemir olmak üzere birçok özel koleksiyondan derlenerek hazırlanan sergi 24 Şubat 2019'a kadar açık kalacak.





