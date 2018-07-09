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Büyük heyecan: Yeni sisteme geçiş günü

Türkiye, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeni bir sayfa açıyor.

Haber Merkezi | 09.07.2018 - 11:54..
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Büyük heyecan: Yeni sisteme geçiş günü

Türkiye, 24 Haziran'da sandık başına giderek tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Katıldığı tüm seçimlerden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti.

Erdoğan'ın bugünkü programı oldukça yoğun.

ÖNCE YEMİN TÖRENİ, ARDINDAN ANITKABİR

Erdoğan, saat 16.30'da TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecek, ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Büyük heyecan: Yeni sisteme geçiş günü

KÜLLİYE'DE ÖZEL TÖREN

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, saat 18.00'de çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra Türkiye'nin tüm kesimlerini temsilen davet edilen hazirunun katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacak.

Bu törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafiri olan devlet, hükümet ve meclis başkanlarına akşam yemeği daveti verecek.

Aynı gece düzenlenecek basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna ilan edilecek.

Büyük heyecan: Yeni sisteme geçiş günü

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