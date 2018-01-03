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Büyük ikramiyeyi kazandığı günden beri işe gitmiyor

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden Murat Tokmak'ın, çekiliş sonucunu öğrendiği andan itibaren kayıplara karıştığı ortaya çıktı.

DHA | 03.01.2018 - 16:15..
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Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 61 milyon TL, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya'ya çıktı. Muratpaşa ilçesi Şarampol Kavşağı'nda seyyar Milli Piyango bayi Havva- Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin, bir servis personeli olduğu ortaya çıktı.

Büyük ikramiyeyi kazandığı günden beri işe gitmiyor

1800 LİRA MAAŞLA ÇALIŞIYORDU

9794035 numaralı çeyrek bilete isabet eden 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yaklaşık 15 milyon TL'sine sahip olan Murat Tokmak'ın, Lokman Ecza Deposu'nda yaklaşık 6 aydır motosikletle eczanelere ilaç dağıtımı yaptığı belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası Murat Tokmak'ın aylık 1800 lira maaş aldığı belirtildi.

Büyük ikramiyeyi kazandığı günden beri işe gitmiyor

KAYIPLARA KARIŞTI

1 Ocak'ta iş yerinde nöbetçi olduğu, ancak o gün ve sonrasında işe gelmediği belirlenen Tokmak'ın, büyük ikramiyeyi de Ankara'da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden tahsil ettiği öğrenildi.

Mesai arkadaşları, talihlinin Murat Tokmak olduğunu doğrularken, 1 Ocak'tan beri işe gelmediğini ve nerede ne yaptığını bilmediklerini söyledi. Talihlinin arkadaşları, Tokmak'ın bileti yılbaşından birkaç gün önce satın aldığını kaydetti.

Büyük ikramiyeyi kazandığı günden beri işe gitmiyor

MURATPAŞA'YA 7 YILDA 22 KEZ BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKTI

Antalya'da 'şanslı ilçe' olarak nitelendirilen Muratpaşa'ya, son 7 yılda Süper Loto, Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara gibi oyunlardan 22 kez büyük ikramiye çıktı. 2016 ve 2017 Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi büyük ikramiye talihlileri, biletlerini Muratpaşa'dan satın aldı.

Muratpaşa'ya sıkça büyük ikramiyenin çıkması, nüfusun çokluğuna bağlanıyor. Muratpaşa Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri. İlçede yaklaşık 500 bin kişi yaşıyor. Kentte 230 civarında şans oyunları bayisi bulunuyor. İlçeye gezi ve iş için gelenler de gelmişken burada şans oyunu oynuyor. Muratpaşa'yı şanslı görüp diğer ilçelerden, illerden şans oyunu oynamak için gelenler de var.

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