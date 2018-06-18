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Büyük İstanbul Mitingi'ne kaç kişi katıldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul'da bugün düzenlenen AK Parti mitingine 1 milyon 300 bin kişinin katıldığı öğrenildi.

DHA | 18.06.2018 - 07:25..
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Yetkililerden alınan bilgiye göre, helikopterle havadan yapılan metrekareye düşen kişi sayısı analiziyle, AK Parti ve HDP mitinglerine katılım ölçümü yapıldı.

Büyük İstanbul Mitingi'ne kaç kişi katıldı

Ölçümlere göre Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen AK Parti mitingine yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi, Bakırköy Halk Pazarında gerçekleştirilen HDP mitingine ise yaklaşık 15 bin kişi katılım sağladı.

Ayrıca, HDP mitinginin yapıldığı bölgede güvenlik tedbiri alan polis ekiplerinin, haklarında gözaltı kararı bulunan ve yasadışı pankart ve flama taşıyan 14 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Büyük İstanbul Mitingi'ne kaç kişi katıldı

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