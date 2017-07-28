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Büyük İstanbul Tüneli dünyada bir ilk olacak

İstanbul'da trafik sorununa çözüm olarak üretilen Büyük İstanbul Tüneli projesi için çalışmalar başlatıldı.

28.07.2017 - 13:40
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İstanbul'da günde 6,5 milyon kişinin kullanması planlanan hem karayolu hem demiryolu geçişleri bulunacak Büyük İstanbul Tüneli için start verildi.

Panama bayraklı araştırma gemisi "Fugro Scout", zemin etüdü için geldiği İstanbul Boğazı'nda çalışma yapmaya başladı.

Büyük İstanbul Tüneli dünyada bir ilk olacak

84 METRELİK GEMİ UZUN SÜRE ÇALIŞACAK

Zemin araştırma gemisi Fugro Scout dün geldiği İstanbul Boğazında bugün bir römorkör eşliğinde çalışmaya başladı. 84 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki Fugro Scout'un uzun bir süre İstanbul Boğazı'nda kalacağı öğrenildi. Geminin yapacağı sondaj çalışmalarının ardından tünelin geçirileceği kesin güzergah tespit edilecek. Bu işlemlerin ardından projeye ilk kazma vurulacak.

Büyük İstanbul Tüneli dünyada bir ilk olacak

İSTANBUL'A DÜNYADA İLK OLAN BİR PROJE DAHA

Tünelin büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak projede tek tüpte hem kara yolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelin orta bölümünde demiryolu, üst ve alt katlarda ise lastik tekerlekli araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacak. Tünel; TEM Otoyolu, E-5 Karayolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve 9 metro hattıyla entegre edilecek.

Büyük İstanbul Tüneli dünyada bir ilk olacak

6,5 MİLYON KİŞİ FAYDALANACAK

Yap-İşlet-Devret modeliyle yapımına başlanmasının ardından 5 yıl içinde tamamlanması hedeflenen tünelin kullanıma geçmesiyle Avrupa Yakası'nda İncirli'den, Anadolu Yakası'nda Söğütlüçeşme'ye, 31 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak. Avrupa Yakası'nda Hasdal Kavşağı'ndan Anadolu Yakası'nda Çamlık Kavşağı'na karayoluyla yaklaşık 14 dakikada geçilecek. Hattan günde 6,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.


Büyük İstanbul Tüneli dünyada bir ilk olacak

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