taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.690
USD
3,5347
EURO
4,1417
ALTIN
143,10
PETR
51,7400

Büyük İstanbul Tüneli için start verildi

Günde 6,5 milyon kişinin kullanılacak Büyük İstanbul Tüneli için çalışmalar başladı.

28.07.2017 - 13:48
  1. Haberler
  2. Projeler

Zemin araştırma gemisi Fugro Scout dün geldiği İstanbul Boğazında bugün bir römorkör eşliğinde çalışmaya başladı. 84 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki Fugro Scout'un uzun bir süre İstanbul Boğazı'nda kalacağı öğrenildi.

Büyük İstanbul Tüneli için start verildi

Geminin yapacağı sondaj çalışmalarının ardından tünelin geçirileceği kesin güzergah tespit edilecek. Bu işlemlerin ardından projeye ilk kazma vurulacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Tünelin büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak projede tek tüpte hem kara yolu, hem de demiryolu bulunacak. Tünelin orta bölümünde demiryolu, üst ve alt katlarda ise lastik tekerlekli araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacak.

Büyük İstanbul Tüneli için start verildi

14 İSTASYONDAN OLUŞACAK

Tünel; TEM Otoyolu, E-5 Karayolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve 9 metro hattıyla entegre edilecek. Yap-İşlet-Devret modeliyle yapımına başlanmasının ardından 5 yıl içinde tamamlanması hedeflenen tünelin kullanıma geçmesiyle Avrupa Yakası'nda İncirli'den, Anadolu Yakası'nda Söğütlüçeşme'ye, 31 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak..

Avrupa Yakası'nda Hasdal Kavşağı'ndan Anadolu Yakası'nda Çamlık Kavşağı'na karayoluyla yaklaşık 14 dakikada geçilecek. Hattan günde 6,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Rüzgar enerjisinde dev adım
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın düzenlediği rüzgar enerjisi ihalesine 4'ü Alman 8 firma teklif verdi.
Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı ihalesi iptal edildi
Revizyon yapılacağı belirtilen projenin ihalesinin iptal edildiği açıklandı.
Sefaköy-Başakşehir Havaray ihalesi iptal edildi
Alarko Holding'in 1,29 milyar TL bedelle aldığı Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray projesi iptal edildi.
Fugro Scout 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli için Boğaz’da
Panama bayraklı araştırma gemisi Fugro Scout, Büyük İstanbul Tüneli'nin zemin etüdü için bir ay Boğaz’da inceleme yapacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sular altında kalan yolda araçların üzerinde beklediler

Sular altında kalan yolda araçların üzerinde beklediler

148
Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı

Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı

328
Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu

Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu

852
Jeff Bezos unvanını çabuk kaptırdı

Jeff Bezos unvanını çabuk kaptırdı

27
Fatih Terim Parkı, Metin Oktay Parkı oluyor

Fatih Terim Parkı, Metin Oktay Parkı oluyor

82
Aziz Yıldırım meşhur kebapçının müdavimi çıktı

Aziz Yıldırım meşhur kebapçının müdavimi çıktı

48
Çin'de metro istasyonu boş araziye çıkıyor

Çin'de metro istasyonu boş araziye çıkıyor

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM