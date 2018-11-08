Büyük İstanbul Tüneli'nde proje çalışmaları sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TRANSİST 11. İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı'nda yaptığı konuşmada, ulaştırmanın, günümüzde ülkelerin ekonomik gelişimlerini ve refah seviyelerini etkileyen en önemli sektörlerin başında geldiğine işaret etti.

HAVALİMANLARINA DA ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

Turhan Büyük İstanbul Tüneli Projesi ile ilgili de detayları paylaştı. Turhan; "İstanbul Boğazı’nı yer altından geçecek Büyük İstanbul Tüneli'nde proje çalışmalarımız son aşamaya geldi. Bu projeyle dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz. Tek geçişte, tek tünel halinde, 3 katlı tünel inşa edeceğiz. Bu tünelle, Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yükü önemli ölçüde azalacak. Günde 6,5 milyon insanın kullanacağı toplam 9 farklı raylı sistem, ekspres metro ile birbirine bağlanacak. 30 kilometre uzunluğundaki İncirli-Gayrettepe-Altunizade-Söğütlüçeşme hattında ise 15 istasyon olacak. Dahası bu dev tünel, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve Altunizade-Ataşehir-Sabiha Gökçen hatlarıyla tam entegre olacak. Böylece vatandaşlarımız, 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'ni kullanarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na tren değiştirmeden bir saatin altında ulaşabilecekler. Çalışmalarımız tamamlandığında İstanbul’un tüm ilçeleri, metro ile birbirine bağlanmış olacak." dedi.