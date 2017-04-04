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Büyük İstanbul Tüneli'nin mali teklif zarfları açılacak

Dev projenin etüt, proje, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri ihalesinde mali teklif zarflarına yarın bakılacak.

04.04.2017 - 13:02
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Büyük İstanbul Tüneli'nin mali teklif zarfları açılacak

İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin etüt, proje, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri ihalesinde 4 firmanın verdiği mali teklifleri içeren zarflar yarın açılacak.

Büyük İstanbul Tüneli'nin mali teklif zarfları açılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin etüt, proje, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri ihalesinde, firmaların teknik yeterlilikleri konusunda yapılan inceleme tamamlandı.

TEKLİF ZARFLARI YARIN AÇILACAK

Söz konusu proje için Tecnimont Civil Construction SPA, Italfer SPA-Sintagma Srl İş Ortaklığı, Arcadis-Prota Mühendislik Proje Danışmanlık Hizmetleri AŞ İş Ortaklığı ve Yüksel Proje Uluslararası AŞ verdikleri mali tekliflerin açılması için davet edildi. Teklif zarfları yarın açılacak.

Büyük İstanbul Tüneli'nin mali teklif zarfları açılacak

GÜNDE 6,5 MİLYON YOLCUNUN YARARLANMASI BEKLENİYOR

İstanbul Boğazı'nın altından geçecek tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelin, orta katında geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve alt katında da lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacak.

Büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak projenin birinci ayağı, Avrupa yakasında E-5 aksında İncirli'den başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro sisteminden, ikinci ayağı ise Avrupa yakasında TEM otoyolu aksında Hasdal kavşağından başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Çamlık kavşağına bağlanan 2x2 şeritli karayolu sisteminden oluşacak.

Büyük İstanbul Tüneli'nin mali teklif zarfları açılacak

6 MİLYON YOLCU TAŞINACAK

Tünel, TEM otoyolu, E-5 karayolu, Kuzey Marmara otoyolu ve 9 metro hattıyla entegre edilecek. Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle 5 yılda tamamlanması hedeflenen tünelin kullanıma geçmesiyle Avrupa yakasında İncirli'den Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye, 31 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak.

Avrupa yakasında Hasdal kavşağından Anadolu yakasında Çamlık kavşağına karayoluyla yaklaşık 14 dakikada geçilecek. Hattan günde 6,5 milyon yolcunun yararlanması bekleniyor. .

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