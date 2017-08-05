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Büyük Kanyon'da kaybolan kadın susuzluktan öldü

ABD'deki Büyük Kanyon'da kızı ve yeğeniyle yürüyüşe çıkan Sarah Beadle, yanlış yöne sapınca kayboldu ve susuzluktan hayatını kaybetti.

05.08.2017 - 06:02
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Eşi Scott , 38 yaşındaki Sarah Beadle'ın su ve yardım bulmak için ilerlerken, kızı ve yeğenini güvenli bir noktaya bıraktığını söyledi.

Büyük Kanyon'da kaybolan kadın susuzluktan öldü

SU BULMAK İÇİN GRUPTAN AYRILMIŞTI

Park korucuları, acil servis doktoru Beadle'ın sıcak çarpmasından öldüğünü, diğer yürüyüşçülerinse iyi durumda bulunup, kampa götürüldüklerini belirtti.

Scot Beatle, kızlarının sıcak nedeniyle başının döndüğünü ve sularının bittiğini, eşinin yardım ve su bulmak için yalnız hareket ettiğini söyledi.

Büyük Kanyon'da kaybolan kadın susuzluktan öldü

Beatle "Yolda bir yerde yanlış yöne döndü ve kayboldu. Sarah ailesiyle gezmeyi ve birçok müthiş deneyimi paylaşmayı severdi" diye yazdı.

Ulusal Parklar Müdürlüğü bir kadın cesedinin bulunduğunu doğruladı.

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