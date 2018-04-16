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Büyük Katedral restore ediliyor

Selçuklu Sultanı Alparslan'ın 1064'te Ani'yi fethetmesiyle camiye çevrilip Anadolu'da ilk fetih namazının kılındığı Karas'taki Büyük Katedral, restore ediliyor.

AA | 16.04.2018 - 09:58..
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Büyük Katedral restore ediliyor

Selçuklu Sultanı Alparslan'ın 1064'te dönemin Ani kentini fethinden sonra camiye çevrilip Anadolu'da ilk fetih namazının kılındığı Kars'taki tarihi Büyük Katedral aslına uygun olarak restore edilecek.

Dünya Kenti, Medeniyetler Beşiği, Binbir Kilise, 40 Kapılı Şehir olarak da adlandırılan ve ilk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı Ani'de ayakta kalan 23 eserden bazılarının bu yıl restore edilmesi için çalışma başlatıldı.

UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİNDE

Tarihte Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani'deki restorasyon çalışmalarında, UNESCO Dünya Miras Listesi bulunan Büyük Katedral (Fetih Camisi) de restore edilecek.

Büyük Katedral restore ediliyor

KATEDRALİN TARİHİ

Bagratlı Kralı II. Sembat tarafından M.S. 990 yılında temeli atılan ve Kral Sembat öldükten sonra eşi Kraliçe Katranide tarafından 1001 yılında tamamlanan katedral, Selçuklu sultanı Alparslan'ın 1064 yılında dönemin Ani kentini fethetmesinden sonra camiye çevrilip Anadolu'da ilk fetih ve cuma namazının kılınması açısından ayrı önem taşıyor.

Mimarlığını aynı yüzyılda Ayasofya'nın tamiratını yapan mimar Tridat'ın yaptığı, kemerli dar ve yüksek pencereler ile aydınlatılan, heykel oyuklarla süslenen kilise 3 giriş kapısıyla dikkati çekiyor.

Kırmızı renkli tüf taşından inşa edilen, basamaklı bir zemin üzerine kurulan kubbesi, çan kulesi ve kuzey cephesindeki duvarın kısmı yıkılan katedral yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Büyük Katedral restore ediliyor

GÜÇLENDİRİLECEK

Restorasyonu için teknik çalışmalar başlatılan katedralde restorasyonun yanı sıra güçlendire çalışması gerçekleştirilerek. Aslına sadık kalınarak restore edilecek tarihi yapı böylece gelecek nesillere aktarılacak.

Büyük Katedral restore ediliyor


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