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Büyük Taarruz'da Mustafa Kemal'in zafer planı

Bu haberde Büyük Taarruz zaferinin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün taktiksel dehasıyla bir milleti esaretten nasıl kurtardığını okuyacaksınız.

Haber Merkezi | 30.08.2018 - 14:10..
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Büyük Taarruz'da Mustafa Kemal'in zafer planı

Akademisyen Naim Babüroğlu, NTV'de Büyük Taarruz’u anlattı.

Babüroğlu, destanın yazıldığı o günlerde Türk ordusunun karşısında 650 kilometrelik bir düşman cephesinin olduğunu söyleyerek şunları anlattı:

"HANNİBAL'I, FATİH SULTAN MEHMET'İ OKUMUŞ BİR KOMUTAN"

"Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiş vaziyette. Düşman Başkomutanı Hacianestis İzmir'de. Problem de orada zaten. Türk Başkomutanı cephede. Türk Başkomutanı Hannibal'ı okumuş. Kendisi büyük komutan. Onun bütün taktik ve stratejilerini biliyor. Büyük İskender'i okumuş, Sezar'ı okumuş, Fatih Sultan Mehmet'i, Napolyon'u okumuş.

Büyük Taarruz'da Mustafa Kemal'in zafer planı

"YARIM AY ŞEKLİNDEKİ KURT KAPANI SİSTEMİ"

Oradan bir kurt kapanı dediğimiz yarım ay şeklinde, düşmanın da İzmir'e kaçmasına imkan veren bir sistem. Cephe buradayken 650 km'ye baskın ve gizliliği, bütün bu birlikleri 14 Ağustos'tan itibaren düşmanın haberi olmadan, düşmandan gizleyerek birlikleri güneye intikal ettirmiş.

Atatürk’ün zafer planı: Kurt Kapanı VİDEO

"ORDU AFYON'UN GÜNEYİNDE"

100 bin kişiyi 5. Kolordu'ya indirmeyi başarmış. Böylece Türk ordusunun büyük bölümü Afyon'un güneyine yığılmış oldu.

"TÜRK BİRLİKLERİNİN DAĞLARI AŞACAĞINA İNANMADILAR"

Yunanlar bu duruma ihtimal vermiyor. Çünkü buradan Türk birliklerinin dağ silsilesini geçmesi mümkün değil. İngiliz kurmay subayları da buna ihtimal vermiyor.

Büyük Taarruz'da Mustafa Kemal'in zafer planı

"YAVERİNE 15 GÜN SONRA İZMİR'DEYİZ DİYOR"

25 Ağustos gecesi toplanıyorlar. Mustafa Kemal Atatürk, haritaya baktığı zaman Hacianestis'nin ordularının yenildiğini düşünüyor. Sonra yanındaki yavere 15 gün sonra İzmir'de olacaklarını söylüyor."

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