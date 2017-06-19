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Büyük yolsuzluğu fabrika çalışanı fark etti

İzmir'in Bornova ilçesinde fabrikada muhasebeci olarak çalışan H.S., usülsüzlük yaparak 6 milyon TL çaldı.

19.06.2017 - 20:45
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İzmir Emniyeti Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa ile Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde kurulu olan ve merkezi Bornova'da bulunan fabrikanın yetkilisi İtalyan vatandaşı 39 yaşındaki P.R.'nin şirket hesaplarındaki stoklarda düzensizlikler olduğunu fark ederek şikayetçi olmasıyla harekete geçti.

MUHASEBE KAYITLARIYLA OYNANDI

Yapılan incelemede fabrikada muhasebe şefi olarak çalışan ve firmanın banka hesaplarına erişim yetkisi olan H.S.'nin muhasebe kayıtlarında oynama yaptığı tespit edildi.

Büyük yolsuzluğu fabrika çalışanı fark etti

258 TANE EFT İŞLEMİ YAPTI

H.S.'nin şirket hesabından 258 ayrı EFT işlemi yaptığı ve arkadaşı 34 yaşındaki C.F.D.'nin banka hesabına, 6 milyon 85 bin 251 TL aktardığı ortaya çıktı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, H.S.'nin ayrıca kendi kız kardeşi T.S. ve C.F.D.'nin kardeşinin oğlu 24 yaşındaki A.K.'nin hesabına da şirket hesabından para aktardığını belirledi.

Büyük yolsuzluğu fabrika çalışanı fark etti

HESAPLARINA EL KONULDU

Suç Gelirleri Mücadele Büro Amirliği tarafından yapılan çalışma sonucunda ise gözaltına alınan zanlıların akrabalarının üzerine kayıtlı değeri yaklaşık 800 bin TL olan 4 araca ve iki gayrimenkul ile şüphelilerin bankalarda bulunan hesaplarına el konuldu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı. Operasyon kapsamında olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla sonradan gözaltına alınan M.B.K. (28) ve İ.T.(53) ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Büyük yolsuzluğu fabrika çalışanı fark etti

Büyük yolsuzluğu fabrika çalışanı fark etti

Büyük yolsuzluğu fabrika çalışanı fark etti

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