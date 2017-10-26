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Büyükada davasında tahliye edilenler Türkiye'den ayrıldı

Büyükada davasında tahliye edilen Alman Bilişim Uzmanı Peter Steudtner ve İsveçli Ali Gharayi bugün ülkelerine döndü.

26.10.2017 - 21:22
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Büyükada davasında tahliye edilenler Türkiye'den ayrıldı

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin davada haklarında tahliye kararı verilen sanıklardan Peter Frank Steudtner ile Ali Ghravi, Almanya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi.

ÜLKELERİNE DÖNDÜLER

Akşam saatlerinde terminale gelen Steudtner ile Ghravi, kontuarda bilet işlemlerini yaptı. Yer hizmetleri şirketine ait görevlilerin eşlik ettiği Steudtner ile Ghravi, işlemlerin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'e gidecek Türk Hava Yolları'na ait uçağa binmek üzere pasaport kontrollerinden geçti.

Bir süre Dış Hatlar CIP Lounge'de dinlenen aktivistler, daha sonra Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 19.10'da Berlin'e gitti.

Büyükada davasında tahliye edilenler Türkiye'den ayrıldı VİDEO

Büyükada davasında tahliye edilenler Türkiye'den ayrıldı

Büyükada davasında tahliye edilenler Türkiye'den ayrıldı

Büyükada davasında tahliye edilenler Türkiye'den ayrıldı

Büyükada davasında tahliye edilenler Türkiye'den ayrıldı

Büyükada davasında tahliye edilenler Türkiye'den ayrıldı

Büyükada davasında tahliye edilenler Türkiye'den ayrıldı

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