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Büyükada davasında Taner Kılıç tahliye edildi

İstanbul Büyükada'da 5 Temmuz 2017'de yaptıkları toplantıdan dolayı silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım etme suçlarından tutuklanan Taner Kılıç tahliye edildi.

DHA | 15.08.2018 - 16:37..
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İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı davada, tutuklu sanıklarından Taner Kılıç'ın durumu, mahkemelerce ayda bir yapılan tutukluluk incelemesinde değerlendirildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, Taner Kılıç'ın tahliyesine hükmetti. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davanın tek tutuklu sanığıydı.

1 ŞUBAT 2018'DE TEKRAR TUTUKLANMIŞTI

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen 31 Ocak 2018 tarihli duruşmada tahliye edilen Kılıç'ın, savcılığın tahliyeye itiraz etmesi üzerine 1 Şubat 2018'de tekrar tutuklanmasına hükmedilmişti.

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