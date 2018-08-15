Büyükada davasında Taner Kılıç tahliye edildi

Finansal bir terim olan swap, kelime manasıyla takas, değiş tokuş manasına gelmektedir.

istanbul Silivri sahilinde madde kullanan zanlı, havaya ateş açarak insanların panik olmasına sebep oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani görüşmesi sona erdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 30 milyon vatandaşın yola çıkmasını beklediklerini söyledi.

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Bozlak kültürünü dünyaya taşıyorlar

Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın kuruluşuna vesile olduğu Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu sanatçıları, bozlak kültürünün tanıtımı için yurt içinde ve dışında etkinliklere katılıyor.