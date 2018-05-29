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Büyükada Rum Yetimhanesi restore edilecek

1964 yılından itibaren kapalı olan Büyükada'daki Prinkipo Rum Yetimhanesi, yeniden yapılandırılacak.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 09:44..
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Büyükada Rum Yetimhanesi restore edilecek

Tarihi yapının restorasyonu için bu yaz aylarında harekete geçiliyor. Avrupa'dan uzmanlar Europa - Nostra sivil toplum kuruluşu tarafından tehlike altındaki 7 dünya mirası arasında gösterilen bu etkileyici binada restorasyon için gerekli çalışmaları başlatacak.

Büyükada Rum Yetimhanesi restore edilecek

MALİYETİ YAKLAŞIK 50 MİLYON LİRA

Europa Nostra restorasyonun kışa doğru başlamasını umuyor. Maliyetin yaklaşık 50 milyon dolar olması bekleniyor. Rum Yetimhanesi, 1900'lerin sonunda aslında otel olarak kullanılması amacıyla Fransız mimar Alexandre Vallaury tarafından inşa edildi.

Şark Ekspresi'nin işletmesini yürüten Wagons-Lits adlı şirket burayı trenle İstanbul'a gelecek turistler için otel olarak kullanmak istiyordu. Ancak gerekliişletme ruhsatı alınamadı.

Büyükada Rum Yetimhanesi restore edilecek

BİR DAHA HİÇ AÇILMADI

103 yılında Sultan 2. Abdülhamit ve Patrik 3. İoakim tarafından törenle yetimhane olarak açıldı. 220 odası bulunan yetimhane, 1964'e kadar 5 bin 800'den fazla kimsesiz çocuğa ev sahipliği yaptı.

O yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kapatılan yetimhanedeki 160'tan fazla çocuk Ayios Nikolaos Rum Ortodoks Kilisesi 'ne alındı. Ardından bir daha hiç açılmadı.

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