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Büyükada soruşturmasında 2 tutuklama daha

Gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan 4 kişi arasındaki Nalan Erkem ve İlknur Üstün tutuklandı.

23.07.2017 - 03:07
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Büyükada'da gözaltına 10 kişi ile birlikte gözaltına alındıktan sonra önceki gün çıkarıldığı adliyede serbest bırakılan 4 kişi arasında bulunan Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden Nalan Erkem İstanbul'da, İlknur Üstün de Ankara'da gözaltına alındılar.

ERKEM VE ÜSTÜN TUTUKLANDI

Serbest bırakılan 4 kişi arasında bulunan Erkem, emniyet işlemlerinin ardından bugün öğleden sonra İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık sorgusunun ardından Erkem, tutuklama talebiyle Nöbetçi 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Mahkeme Erkem'in tutuklanmasına karar verdi. İlknur Üstün de emniyet işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne götürülerek SEGBİS sistemi ile bağlandı. Üstün de savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sorgusunun ardından Üstün de tutuklandı.

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