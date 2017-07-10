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Büyükada'da gözaltına alınanlar için kafesli eylem

Büyükada'daki aktivist toplantısında gözaltına alınanlara terör yuvası haline gelmiş Belçika'nın başkenti Brüksel'den destek geldi.

10.07.2017 - 16:16
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Büyükada'da gözaltına alınanlar için kafesli eylem

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarın ardından, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in de aralarında bulunduğu 8'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 1'i Alman ve 1'i İsveç uyruklu olmak üzere toplam 10 kişiBüyükada'da yaptıkları toplantı esnasında gözaltına almıştı.

Soruşturmanın, Terörle Mücadele Şubesi'ne devredilmesinin ardından Avrupa ülkelerinden tepkiler gelmeye başladı.

BRÜKSEL'DE KAFESLİ EYLEM

Son olarak Uluslararası Af Örgütü Belçika Direktörü Philippe Hensmans, İdil Eser'in gözaltına alınmasını protesto etmek için Brüksel'deki Türk Büyükelçiliği önünde kendini demir kafese kitleyerek eylem yaptı.

Büyükada'da gözaltına alınanlar için kafesli eylem

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