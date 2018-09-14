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Büyükada’da sahibi yere düşen atı yerlerde sürükledi

Yağmurlu havada yere düşerek yaralanan atı sürükleyen faytoncuların ata yaptığı eziyet görüntülendi.

İHA | 14.09.2018 - 09:33..
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Büyükada’da yağmurlu havada ilerlerken bir anda yere düşerek yaralanan atı faytoncular sürükleyerek kenara çekmeye çalıştı.

Yorgun düşen atı yerlerde sürüklediler VİDEO

FAYTONUN İÇİNDE BULUNAN YOLCULAR OTURUP BEKLEDİ

Bir ayağı faytonun demirinde asılı kalan at, suyun içinde sürüklendiği sırada canının yanmasına daha fazla dayanamayarak hareket etmeye çalıştı. Yaşanan olay sırasında faytonun içinde bulunan yolcuların sessiz bir şekilde oturmaya devam etmesi dikkat çekti. Faytoncuların yürekleri sızlatan bu davranışları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükada’da sahibi yere düşen atı yerlerde sürükledi

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