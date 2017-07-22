Büyükada'daki toplantı soruşturmasında 4 yakalama kararı

Büyükada'da gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 10 şüpheliden Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Günal Kurşun, Özlem Dalkıran, Veli Acu, Ali Garavi ile Peter Steudtner nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanmış, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
SAVCILIK İTİRAZ ETTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 kişinin serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan ve İlknur Üstün hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.