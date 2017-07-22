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Büyükada'daki toplantı soruşturmasında 4 yakalama kararı

Gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

22.07.2017 - 00:14
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Büyükada'da gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 10 şüpheliden Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Günal Kurşun, Özlem Dalkıran, Veli Acu, Ali Garavi ile Peter Steudtner nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanmış, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 kişinin serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan ve İlknur Üstün hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

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