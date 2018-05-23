Büyükada'ya 100 polisle uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Büyükada başta olmak üzere İstanbul'un tüm Adalar'ında narkotik operasyonu düzenledi.

FAYTONCULAR DİDİK DİDİK ARANDI

Operasyona Adalar İlçe Emniyeti Polisleri ve Çevik Kuvvet Şubesi Ekipleri de destek verdi. 100 polis ekibinin katılımıyla gerçekleşen operasyonda Büyükada'da faytoncuların barındığı bölgelerde ve faytonların parkında aramalar yapıldı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

14 belirlenen adreste arama yapan polis ekipleri, 5 ayrı noktada da uygulama yaptı.

Operasyon kapsamında şüpheli görülen şahıslarda kimlik kontrolünden geçirildi. Adalara ulaşımda kullanılan iskelelerde belli saatlerde aramalar yapıldı. Şüphe üzerine durdurulan ve daha önceden aranması olduğu belirlenen 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adalar'da narkotik operasyonu VİDEO







