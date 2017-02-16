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Büyükanne maaşına 65 bin başvuru yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, büyükanne maaşına yapılan yoğun talepten dolayı başvuruların dondurulacağını söyledi.

16.02.2017 - 13:00
  1. Haberler
  2. İç Haber

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu A Haber'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.

İşte Bakan Müezzinoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

65 BİN BAŞVURU YAPILDI

Büyükanne maaşına şu ana kadar 65 bine yaklaşan bir başvuru yaşandı. 19 bin 100 kişi de belirlediğimiz kriterlere uygun olan kişi sayısı var. Belirlediğimiz kriterler konusunda başvuru içinde elemeler yapılacak.

MÜRACATLAR DONDURULACAK

Bu akşam itibariyle müracatlar dondurulacak. Pazartesi itibariyle listeler şekillendirilecek. Türkiye genelinde bir hükümet politikasına çevirip çeviremeyeceğimizi belirleyecek. 1 Mart itibariyle büyükanneleri torunlarıyla buluşturacağız.

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