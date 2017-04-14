Büyükanneler maaşlarını almaya başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başlattığı, büyükannelere torun maaşı projesinin pilot illerinden Tekirdağ’da büyükanneler, maaşlarını almak üzere PTT şubelerine geldi.

Tekirdağ'da 460 büyükanne, torununa bakması nedeniyle maaş almaya hak kazandı. Tekirdağ için ayrılan 500 kontenjandan geri kalan 40 kontenjan için ise 28 Nisan'a kadar başvurular alınacak.

"HEM TORUNA BAKIYORUM HEM PARA ALIYORUM"

Maaşını çekmeye PTT'ye gelen Aynur Pulat (46), başvuru ve maaş bağlanma süreçlerinin çok kolay olduğunu söyledi. Torununa baktığı için devletin verdiği maaşı yine torununa harcayacağını ifade eden Pulat, "Allah devletimizden razı olsun, verdiği destekten memnunum. Hem torunuma bakıyorum, hem para alıyorum." dedi.

Leyla Batı (44) ilk maaşını çekmenin sevincini yaşadığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.