Büyükanneye 425 lira torun maaşı verilecek

Torun bakan büyükanneye verilecek destek projesi mart ayında başlıyor...

BÜYÜKANNEYE 425 TL VERİLECEK

Desteği öngören protokol Aile ve Çalışma bakanlıkları arasında imzalandı. Devletin ödeyeceği destek bedeli 425 TL olarak belirlendi.

UYGULAMA 6 BİN AİLEYLE BAŞLAYACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu büyükanneye torun maaşıyla ilgili olarak "Uygulama 10 ilde 6 bin aileyle başlayacak" dedi.

Büyükanneye verilen maaşla hem anne çalışma hayatından kopmayacak hem de büyükanne maaşı yoluyla aileye ek bir destek sağlanmış olacak.

BÜYÜKANNENİN GELİR DURUMUNA BAKILMAYACAK

Uygulamada büyükannenin gelir durumuna bakılmayacak. Ancak annenin maaşının asgari ücretin 2 katını aşmaması gerekecek. Büyükanneye yaş şartı ve sağlık raporu gibi şartlar getirildi.