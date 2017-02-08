taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.489
USD
3,7517
EURO
3,9998
ALTIN
148,55
PETR
54,6900

Büyükanneye 425 lira torun maaşı verilecek

Torunlarına bakan büyükannelere ödenecek maaş konusunda Aile ve Çalışma Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

08.02.2017 - 11:22
  1. Haberler
  2. İç Haber

Torun bakan büyükanneye verilecek destek projesi mart ayında başlıyor...

BÜYÜKANNEYE 425 TL VERİLECEK

Desteği öngören protokol Aile ve Çalışma bakanlıkları arasında imzalandı. Devletin ödeyeceği destek bedeli 425 TL olarak belirlendi.

UYGULAMA 6 BİN AİLEYLE BAŞLAYACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu büyükanneye torun maaşıyla ilgili olarak "Uygulama 10 ilde 6 bin aileyle başlayacak" dedi.

Büyükanneye 425 lira torun maaşı verilecek

Büyükanneye verilen maaşla hem anne çalışma hayatından kopmayacak hem de büyükanne maaşı yoluyla aileye ek bir destek sağlanmış olacak.

BÜYÜKANNENİN GELİR DURUMUNA BAKILMAYACAK

Uygulamada büyükannenin gelir durumuna bakılmayacak. Ancak annenin maaşının asgari ücretin 2 katını aşmaması gerekecek. Büyükanneye yaş şartı ve sağlık raporu gibi şartlar getirildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

123
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

124
242 emekli FETÖ'cünün rütbeleri alındı

242 emekli FETÖ'cünün rütbeleri alındı

41
Rıdvan Dilmen'den referandum eleştirilerine cevap

Rıdvan Dilmen'den referandum eleştirilerine cevap

120
Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

24
FETÖ'cülere pembe oda yasağı

FETÖ'cülere pembe oda yasağı

47
El Bab'ın merkezine girildi

El Bab'ın merkezine girildi

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM