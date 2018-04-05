Büyükçekmece'de bir araziye siyanür döküldü

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir araziye dökülen hidrojen siyanürden dolayı 10'dan fazla tavuk ve 9 koyun hayatını kaybetti. Kimyasal bölgenin döküldüğü yere yakın bir ev geçici olarak boşaltıldı.

BULGULAR LABORATUVARA GÖTÜRÜLDÜ

FAD ekipleri, araziye dökülen sıvıdan numune alarak incelemelerde bulundu. İlk bulgulara göre suda, hidrojen siyanür maddesi tespit edildi.

Hayvanlarının öldüğünü gören Halim Binici durumu Büyükçekmece Belediyesi'ne bildirdi. Bölgeye AFAD ve İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Alanı güvenlik çemberine alan ekipler, özel kıyafetlerini giyerek incelemelerde bulundu.

Kimyasal sıvıdan numune alan ekipler, bulguları incelemek üzere laboratuvara götürdü. Araziye yakın bölgede bulunan bir evde yaşayanlar da geçici olarak tahliye edildi.