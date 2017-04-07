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Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları başladı

AFET Riski Altındaki Yapıların dönüşmesi için gerekli olan çalışmalar Büyükçekmece'de start aldı.

07.04.2017 - 15:47
  1. Haberler
  2. Projeler
Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları başladı

'Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesi Yasası' kapsamında bugüne kadar binin üzerinde binayı yıkan Büyükçekmece Belediyesi, vatandaş müteahhit işbirliğiyle 'kentsel dönüşüm' çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları başladı

 

BİNALARIN YIKIMINA BAŞLANDI

Çalışmalar kapsamında Büyükçekmece sahil kısmında tehlike arz eden binaların yıkımına başlandı.

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları başladı

2 YIL İÇİNDE BÜYÜKÇEKMECE YENİLENECEK

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, iş makinesinin koltuğuna geçerek yıkımı başlattı.

Başkan Akgün, "Depremin yakın olduğunu defalarca bütün bilim adamları anlatıyor. Biz Büyükçekmece Belediyesi olarak hız kesmeden; vatandaş, müteahhit, belediye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız dörtgeninde bu kentsel yenilemeyi devam ettiriyoruz. Burada yaklaşık 10 blok yıkıyoruz. Yerine yeni ve teknolojiye uygun çağdaş, yeni binalar yapılacak. Yine bu yaz yıkılacak bina sayısı çok fazla. Bin 500 blok Ekim'e kadar yıkılmış olacak. 2 yıl içerisinde Büyükçekmece merkezde depreme dayanıksız, belirlemiş olduğumuz binaların tamamı kaldırılmış olacak" diye konuştu.

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