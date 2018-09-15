taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1619
Euro
7.17455
Altın
1193.689
Borsa
94759.64
Gram Altın
236.535

Büyükelçi atamaları: 3 isim merkeze çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yerin büyükelçisinin merkeze çekilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Haber Merkezi | 15.09.2018 - 03:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber

dqw

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Dışişleri Bakanlığına ait atama kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

3 İSİM MERKEZE ÇEKİLDİ

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4’üncü maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Yayınlanan karara göre; Lüksemburg Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Haluk Ilıcak, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Naci Koru ve Mali Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hikmet Renan Şekeroğlu merkeze çekildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Stoltenberg: Umarım S-400'ler için çözüm bulabiliriz

Stoltenberg: Umarım S-400'ler için çözüm bulabiliriz

68
Florence Kuzey Carolina'yı vurdu

Florence Kuzey Carolina'yı vurdu

104
İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan: Yanlış yapana af yok

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan: Yanlış yapana af yok

16
Helikopter kazasının pilotu şüpheli olarak ifade verdi

Helikopter kazasının pilotu şüpheli olarak ifade verdi

8
Trump 200 milyar dolarlık vergi için çalışıyor

Trump 200 milyar dolarlık vergi için çalışıyor

5
Fatih Terim: Ozan Kabak'ı güvendiğim için oynattım

Fatih Terim: Ozan Kabak'ı güvendiğim için oynattım

7
CHP'lilere göre AK Parti sol söylemle kazandı

CHP'lilere göre AK Parti sol söylemle kazandı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM