Büyükelçi atamaları: 3 isim merkeze çekildi

Mustafa Çalışkan, 39 ilçede bulunan 160 polis merkezi ve asayiş büro amirleriyle yaptığı toplantıda, amirlere ilçelerinde dikkat etmeleri gerekenleri anlattı.

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Fatih Terim: Ozan Kabak'ı güvendiğim için oynattım

Ahmet Çalık ve Ozan Kabak arasındaki seçim tercihini genç oyuncudan yana kullandığını ifade eden Fatih Terim, "3 puanın yanı sıra bir de genç oyuncu kazandık" dedi.