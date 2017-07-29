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Büyükelçi olarak atanan 37 isim

Listede yer almayı başaran 12 kadın büyükelçi Türk Dışişleri için büyük bir kazanım oldu.

29.07.2017 - 14:28
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Büyükelçi olarak atanan 37 isim

Büyükelçi olarak atanan 37 isim

Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı son kararnameyle 37 kişi büyükelçi olarak atandı.

Listede 12 kadın büyükelçi yer aldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak Kuveyt Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Ayırca Merve Kavakçı da Malezya’da Kuala Lumpur büyükelçisi oldu.

TAM LİSTE

Dışişleri Bakanlığı’nda yaz dönemi kararnamesinde çeşitli ülke ve merkezlerde göreve başlayacak isimler şöyle:

Ahmet Muhtar Gün-BM (Viyana) Daimi Temsilciliği,

Oğuzhan Ertuğrul–Kabil,

Şebnem Cenk–Malabo,

Gülin Dinç–Santiago,

Hasan Ulusoy– Sofya,

Akif Öktem–Budapeşte,

Hüseyin Müftüoğlu–Tiran,

Oya Tunga–Kito,

Ece Öztürk Çil–Bogota,

Ela Görkem Gökçe-Santa Domingo,

Serap Özcoşkun-La Paz,

Ersin Erçin–Seul,

Mustafa Yurdakul–İslamabad,

Başak Türkoğlu–Valetta,

Emre Yunt–Stokholm,

Levent Gümrükçü–Brüksel,

Süleyman Gökçe–Guatemala,

Ceren Yazgan–Tiflis,

Kemal Demirciler–Manama,

Asım Arar–Vagadugu,

Süphan Erkula–Librevil,

Ali Davutoğlu–Darüsselam,

Cemil Miroğlu–Nairobi,

İdem Akay–Vientiane,

Merve Kavakçı-Kuala Lumpur,

Emin Önen–Pekin,

Murat Mercan–Tokyo,

Ayşe Sayan–Kuveyt,

Cengiz Fırat–Bişkek,

Berin Tulun–Windhoek,

Deha Erpek-Sierra Leone,

Erdoğan Kök–Riyad,

Hakan Kıvanç–Zimbabve,

İrfan Neziroğlu-Hartum,

Boğaç Güldere–Kinşasa,

Hüsrev Ünler–Antananarivo,

Nurdan Altuntaş Trinidad Tobago.

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