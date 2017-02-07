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Büyükelçi olduğu Türkiye’ye Cumhurbaşkanı olarak geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 yıl Türkiye'de büyükelçilik görevi yapan Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome'yi Külliye'de ağırladı.

07.02.2017 - 22:39
  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı. İmza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geçmişini anlatırken, Etiyopya Cumhurbaşkanı Teshome’nin Türkiye’de 8 yıl görev yaptığını, o dönemden tanışmış olmaları nedeniyle kendisi için önemli bir dost olduğunu söyledi.

Büyükelçi olduğu Türkiye’ye Cumhurbaşkanı olarak geldi

"BENİM İÇİN EVE DÖNMEK GİBİ"

Etiyopya Cumhurbaşkanı Teshome ise 8 yıl görev yaptığı Türkiye’de bulunmayı şu sözlerle açıkladı:

“Tarihi ve büyük ülkede 8 yıl görev yaptıktan sonra tekrar buraya gelmek benim için eve dönmek gibi.”

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