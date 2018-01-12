Büyükelçi Trump'ı protesto etmek için istifa etti

ABD'nin Panama Büyükelçisi John Feeley, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Latin Amerika ve Afrika ülkelerine yönelik politikasını protesto etmek amacıyla istifa etti.

"BEN BİR YEMİN ETTİM"

Büyükelçi Feeley, Trump’n son politikalarına itiraz ederek, artık yönetimine hizmet edemeyeceğini söyledi. Feeley tarafından yazılan mektupta konuya ilişkin, "Bazı politikalara katılmıyor olsam bile, Başkana ve yönetimine, apolitik bir üslup içinde bağlılıkla hizmet edeceğine dair bir yemin ettim." dedi.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerine göre elçi, 9 Mart’a kadar hizmet vermeye devam edecek.