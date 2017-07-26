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Büyükelçiler kararnamesi yayımlandı

Dışişleri Bakanlığı'nda yaz dönemi kararnamesiyle çeşitli ülke ve merkezlere atanan bazı büyükelçiler belli oldu.

26.07.2017 - 17:12
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Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğine Murat Mercan, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün, Kuala Lumpur Büyükelçiliğine Merve Kavakçı atandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun atanan büyükelçileri telefonla arayarak veya bizzat görüşerek görev yerlerini tebliğ ettiği öğrenildi.

YENİ BÜYÜKELÇİLER BELLİ OLDU

Yaz kararnamesiyle atanan büyükelçilerden bazıları şöyle: "La Paz-Serap Özcoşkun, Manama-Kemal Demirciler, Seul-Ersin Erçin, Tokyo-Murat Mercan, Malabo-Şebnem Cenk, İslamabad-Mustafa Yurdakul, Tiflis-Ceren Yazgan, Valetta-Başak Türkoğlu, Sofya-Hasan Ulusoy, Kabil-Oğuzhan Ertuğrul, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği-Ahmet Muhtar Gün, Libreville-Süphan Erkula, Stockholm-Emre Yunt, Brüksel-Levent Gümrükçü, Gatemala- Süleyman Gökçe, Santa Domingo-Ela Görkem, Budapeşte- Akif Oktay, Kuala Lumpur-Merve Kavakçı."

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