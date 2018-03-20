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Büyükşehir’den sosyal tesis ihalesi

Karayolları Bölge Müdürlüğüne üç adet sosyal tesis yapılması için ihale düzenlendi.

İHA | 20.03.2018 - 11:34..
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Büyükşehir Belediyesi, şehir içinde kalan Karayolları Lojmanları karşılığında Karayolları Bölge Müdürlüğüne üç adet sosyal tesisi yapacak. Sosyal tesislerin yapım ihalesine 13 firma katıldı.

13 FİRMA KATILDI

Karayolları Lojmanları karşılığında Karayolları Bölge Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere üç adet sosyal tesisin yapım işi ihalesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Yaklaşık maliyeti 9 milyon 706 bin TL olan ihaleye 13 firma katılarak teklif verdi.

İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle; Başaran İnşaat: 6 milyon 156 bin TL, Özkan İnşaat: 6 milyon 598 bin TL, Alp İnşaat: 6 milyon 660 bin TL, Ümay Yapı: 6 milyon 858 bin TL, Ne-Sa İnşaat: 6 milyon 882 bin TL, Eksen Yapı: 7 milyon 071 bin TL, Turan Yapı: 7 milyon 166 bin TL, Baykar İnşaat: 7 milyon 698 bin TL, Daşan İnşaat: 7 milyon 732 bin TL, Nejdet Yıldırım: 8 milyon 099 bin TL, Efendi, Uzun: 8 milyon 144 bin TL, Çağan İnşaat: 8 milyon 380 bin TL, Mako İnşaat: 8 milyon 765 bin TL

İHALE İNCELENDİKTEN SONRA SONUÇLANACAK

İhale, komisyon tarafından tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.

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