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'Büyüleyen Şehir İstanbul Sergisi' açıldı

Ressam Memduh Kuzay'ın, tuval üzerine yağlı boya ile yaptığı, İstanbul'un güzelliklerini anlatan 'Büyüleyen Şehir İstanbul' sergisi açıldı.

DHA | 22.04.2018 - 08:51..
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  2. Kültür Sanat

Türk Modern Resim Sanatı'nın son dönemdeki başarılı isimlerinden Memduh Kuzay'ın 'Büyüleyen Şehir İstanbul' resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"RESİMLERİN HEPSİ TUVAL ÜZERİNE YAPILDI"

Resimlerin tamamının tuval üzerine yapıldığını belirten Kuzay, "Bir kompozisyon içerisinde Kız Kulesi de var Galata Kulesi de. Ayasofya, Süleymaniye Camisi gibi aklınıza gelen siluetteki dokuların tamamı resimlerimde mevcut.Tuval üzerine akrilik çalışıyorum, sergideki resimlerin tamamı malzeme olarak tuval üzerine akrilik ile yapıldı" diye konuştu.

'Büyüleyen Şehir İstanbul Sergisi' açıldı

"İSTANBUL'UN BÜYÜLEYİCİ BİR ATMOSFERİ VAR"

İstanbul'un büyüleyici bir atmosferi olduğunu dile getiren Kuzay, "İstanbul bütün dünyanın tanıdığı, dünyada benzeri olmayan bir şehir. 7-8 kültürün yaşadığı ve her bir kültürden izlerin hala gözümüzün önünde olduğu bir şehir. Büyüleyici bir atmosferi var, şehir dokusu 24 saat yaşıyor. Özellikleri saymakla bitmez o yüzden son birkaç yıldır resimlerimde İstanbul ağırlıklı çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

'Büyüleyen Şehir İstanbul Sergisi' açıldı

21 MAYIS'A KADAR AÇIK OLACAK

21 Mayıs  tarihine kadar açık olacak sergi, 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

'Büyüleyen Şehir İstanbul Sergisi' açıldı


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