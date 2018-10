Buyurmaz mısınız: Darwin’le Akşam Yemeği

Her şeyin bir başlangıcı var. Darwin’in evrim teorilerini az çok hepimiz duyduk. Peki acaba yemekle ilgili evrimimiz nasıl gerçekleşti? Evrim, yeme içmeyi nasıl etkiliyor?

(Jonathan Silvertown)

DARWIN’LE AKŞAM YEMEĞİ

Silvertown, temel besin kaynaklarımız ve değişkenlik gösteren beslenme alışkanlıklarımız üzerinden yaşamın evrimine bir ışık tutuyor. Diyor ki: “Her alışveriş listesi, her yemek tarifi, her menü ve yemek pişirmek için kullandığımız her malzeme evrimci anlayışın babası Charles Darwin’le akşam yemeğine üstü kapalı bir davettir”.

Birçok soruya cevap alıyor. Tat ve koku alma duyularımız nasıl evrimleşti? Acı sofralarımıza nasıl girdi? Yemeklerimizi neden ve ne zaman paylaşmaya başladık?

Kuşkusuz ki, hayatımız üzerindeki en büyük etkenlerden biri beslenme. Ancak bunun üzerine pek düşünmüyoruz. İşte bu kitap, neyi nasıl yediğimizi farklı düşünmeye davet ediyor. Ve yine diyor ki: “Bu farklı bir akşam yemeği olacak; zihinlerimizi beslemeye yönelik bir akşam yemeği”…

Dikkat edin, karnınız çok acıkacak gibi…

