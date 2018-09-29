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Buz Hokeyi maçında 'İstiklal Marşı' skandalı

Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası ilk maçı öncesi gerçekleştirilen seremonide İstiklal Marşı'nın çalınması unutulurken, Zeytinburnu Belediyesporlu oyuncular, kolkola girerek marşı kendileri okudu.

AA | 29.09.2018 - 09:37..
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buz

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında Zeytinburnu Belediyespor, İsrail temsilcisi HC Yat Bam'ı rahat bir oyun sonunda 4-0 yendi.

İSTİKLAL MARŞI UNUTULDU

Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen seremonide İstiklal Marşı'nın çalınmasının unutulması üzerine Zeytinburnu Belediyespor oyuncuları, kolkola girerek hep bir ağızdan marşı söyledi.

Buz Hokeyi maçında 'İstiklal Marşı' skandalı VİDEO

"HELAL OLSUN SİZE ASLANLAR"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da hem Zeytinburnu Belediyespor'un galibiyetini hem de oyuncuların İstiklal Marşı'nı söylemesini Twitter hesabından paylaşarak, "Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu ilk maçında İsrail temsilcisi HC Yat Bam'ı 4-0 mağlup eden Zeytinburnu Belediyespor Kulübümüzü gönülden tebrik ediyorum. Helal olsun size aslanlar." ifadelerine yer verdi.

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