Buz kaplı dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

Olay dün akşam saatlerinde Van'ın Özalp ilçesine bağlı Günyüzü Mahallesi’nde meydana geldi.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK BUZUN ALTINDA KAYBOLDU

Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki Erkan Çiğdem isimli çocuğun dereye düşerek buzun altına kaybolması sonucu, durum Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Afet ve Acil Durum (AFAD) müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekiplerine bildirildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kısa sürede bölgeye giden ekipler, iş makinesinin de yardımıyla uzun uğraşlar sonucu küçük Erkan’ın cansız bedenine ulaştı. Otopsi için küçük Erkan’ın cenazesi Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.