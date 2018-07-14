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Buz kütlesi nedeniyle Grönland'daki köy boşaltıldı

Kuzey Kutbu'ndaki Grönland adasında, büyük bir buz kütlesinin yaklaştığı köy tahliye edildi.

AA | 14.07.2018 - 22:02..
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Grönland'da büyük bir buz kütlesinin koparak adanın batısındaki Innaarsuit köyüne yaklaşması üzerine, burada yaşayan yaklaşık 200 kişi Tsunami tehlikesine karşı güvenli yerlere gönderildi.

Yetkililer, bu kadar büyük bir buz kütlesinin daha önce köye  yaklaşmadığını belirtti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASI

Geçen yıl bölgede deprem sonrası oluşan dev dalgalar yüzünden adanın  kuzeybatısındaki evler sular altında kalmış, 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge olan Grönland, 2 milyon 166 bin kilometrekarelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük adası durumunda.

Buz kütlesi nedeniyle Grönland'daki köy boşaltıldı

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