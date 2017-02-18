Buz tutan Hafik Gölü'nde araba sefası

İlçeye 2 kilometre uzaklıktaki Hafik Gölü'nün yüzeyinde aşırı soğuklar nedeniyle yaklaşık 40 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu.

BUZLU GÖLDE ARABA KEYFİ

Gölün yüzeyinin buzla kaplanmasını fırsat bilen Ferhat Budak (40), otomobiliyle göl üzerinde bir süre gezinti yaptı.

''GÖLÜ TANITMAK İSTEDİM''

Hafik Gölü’nün güzelliğine dikkati çekmek için böyle bir yola başvurduğunu belirten Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gölün yüzeyi 40-50 santimetre kalınlığında buz tuttu. Ben de Hafik Gölü'nü tanıtmak istedim." dedi.