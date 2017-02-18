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Buz tutan Hafik Gölü'nde araba sefası

Sivas'ın Hafik ilçesinde gölün buzlanmasını fırsat bilen Ferhat Budak otomobiliyle gölde gezdi.

18.02.2017 - 16:07
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İlçeye 2 kilometre uzaklıktaki Hafik Gölü'nün yüzeyinde aşırı soğuklar nedeniyle yaklaşık 40 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu.

BUZLU GÖLDE ARABA KEYFİ

Gölün yüzeyinin buzla kaplanmasını fırsat bilen Ferhat Budak (40), otomobiliyle göl üzerinde bir süre gezinti yaptı.

Buz tutan Hafik Gölü'nde araba sefası

''GÖLÜ TANITMAK İSTEDİM''

Hafik Gölü’nün güzelliğine dikkati çekmek için böyle bir yola başvurduğunu belirten Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gölün yüzeyi 40-50 santimetre kalınlığında buz tuttu. Ben de Hafik Gölü'nü tanıtmak istedim." dedi.

Buz tutan Hafik Gölü'nde araba sefası

Buz tutan Hafik Gölü'nde araba sefası

Buz tutan Hafik Gölü'nde araba sefası

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